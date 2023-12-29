من الفجر إلى الغسق.. مركبة كيوريوسيتي تسجل يوما مريخيا كاملا بتقنية الفاصل الزمني

أصدر مختبر الدفع النفاث التابع لناسا لقطات تحبس الأنفاس لظل العربة الجوالة كيوريوسيتي وهو يتحرك عبر سطح الكوكب الأحمر خلال فاصل زمني مدته 12 ساعة.

ويظهر مقطع الفيديو المسجل في 8 نوفمبر 2023، الصورة الظلية للمركبة الجوالة وهي تتغير مع مرور الوقت، من الصباح إلى المساء.

وكانت مركبة كيوريوسيتي في نفس الوضع، دون أن تتحرك من مكانها، بحسب ما تظهره اللقطات بالأبيض والأسود لسطح المريخ.

وتمكنت كاميرا Hazcams من رصد ظل المركبة في يومها 4002 على سطح المريخ.

وتم إرسال أوامر تسجيل اللقطات قبل وقت قصير من الاقتران الشمسي للمريخ، وهي الفترة التي تكون فيها الشمس بين الأرض والمريخ. خلال هذا الوقت، يكون الاتصال بمركبة المريخ الفضائية محدودًا بسبب تداخل البلازما الشمسية.

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وقام أعضاء فريق المهمة في مختبر الدفع النفاث بدمج سلسلتين من الإطارات من كاميرات Hazcam الأمامية والخلفية للمركبة لإنشاء مقطع الفيديو الفريد من نوعه الذي يصور مرور الوقت على الكوكب الأحمر.

وتستخدم Hazcams عادة لرصد المخاطر المحتملة في أثناء التنقل في تضاريس المريخ الصعبة المغطاة بالصخور والمنحدرات وغيرها من العوائق، وقد اعتمد الفريق الكاميرات في هذا الفيديو على أمل مراقبة الظواهر الجوية، مثل السحب أو شياطين الغبار. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أي أنماط هامة للطقس.

ويتم تقليص عمليات المركبة قبل الاقتران الشمسي للمريخ مباشرة، عندما يمكن للنشاط الشمسي أن يعطل الاتصالات اللاسلكية بين الأرض والمركبة.

وفي أثناء الفترة الفاصلة بين تعليق عمليات المركبة الفضائية والاقتران، سجل فريق كيوريوسيتي 12 ساعة من الصور على كلتا كاميراتي Hazcams.

وتعرض مقاطع الفيديو المكونة من 25 إطارا مشاهد لفوهة غيل على المريخ بين الساعة 5:30 صباحا و5:30 مساء بالتوقيت المحلي في 8 نوفمبر 2023.

ويطل مقطع الفيديو الأول لكاميرا Hazcam الأمامية على طول وادي Gediz Vallis، وهو وادي يقع على جبل شارب الذي يبلغ ارتفاعه 5.5 كم (18 ألف قدم).

بينما تتجه صور كاميرا Hazcam الخلفية نحو أرضية فوهة غيل من سفوح جبل شارب، الذي يبرز من الفوهة البالغ قطرها 155 كم (96 ميلا).

المصدر: gizmodo