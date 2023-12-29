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سبيس إكس تطلق الطائرة الفضائية X-37B

الفضاء

سبيس إكس تطلق الطائرة الفضائية X-37B
Globallookpress Donald Montague/Southcreek Globa
صورة تعبيرية
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أطلقت ناسا وشركة سبيس إكس صاروخ النقل فالكون الثقيل وعلى متنه الطائرة X-37B الفضائية العسكرية التابعة للقوات الفضائية الأمريكية والقابلة لإعادة الاستخدام.

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وتشير ناسا إلى أن الصاروخ أطلق من مطار مركز كينيدي الفضائي بولاية فلوريدا في الساعة 4.07 بتوقيت موسكو من يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023.

وتعتبر الطائرة X-37B أحد أكثر المشاريع العسكرية الأمريكية سرية. ووفقا لقوات الفضاء الأمريكية ستخضع هذه الطائرة الفضائية "لمجموعة واسعة من الاختبارات والتجارب".

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يكشف أي شيء عن مؤشرات ومهام هذه الطائرة، مع العلم أن هذه الرحلة هي السابعة، وقد سبق أن أشار الخبراء إلى أنها تشكل تهديدا للمركبات الفضائية المهمة.

ويذكر أن صاروخ فالكون الثقيل تعود ملكيته للقطاع الخاص، وقابل لإعادة الاستخدام جزئيا. ينتمي هذا الصاروخ إلى عائلة صواريخ فالكون التي تنتجها شركة سبيس إكس التي أسسها إيلون ماسك في عام 2002. تم تطوير Falcon Heavy على أساس صاروخ Falcon 9 (الذي يعمل منذ عام 2010). ووفقا لماسك كلف إنتاج هذا الصاروخ حوالي 500 مليون دولار.

المصدر:نوفوستي +وكالات

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