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بوريسوف: لروسيا سبق في مجال الطاقة النووية في الفضاء

الفضاء

بوريسوف: لروسيا سبق في مجال الطاقة النووية في الفضاء
Sputnik
يوري بوريسوف
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أكد يوري بوريسوف مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" تفوق روسيا في الوقت الحاضر في مجال تطوير الطاقة النووية في الفضاء وخاصة في إطار مشروع القاطرة النووية.

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وقال بوريسوف في الاجتماع العام حول دور أكاديمية العلوم الروسية في حل مشكلات التطور العلمي والتقني في روسيا: "أحد المشاريع الاختراقية الحقيقية بالنسبة لنا هو العمل على إنشاء وحدة نقل وطاقة باستخدام الوقود النووي. واليوم لدينا بداية قوية في هذا المجال".

وأشار بوريسوف إلى أن العالم لا يقف ساكنا في مكانه، لذلك فإن أي تأخير سوف "يلتهم بسرعة" التفوق الروسي الحالي.

بوريسوف: لروسيا سبق في مجال الطاقة النووية في الفضاء
Sputnik
صورة تعبيرية

ويذكر أن "روس كوسموس" أبرمت في ديسمبر 2020 مع مكتب تصاميم أرسينال عقدا لابتكار تصميم أولي لقاطرة نووية، لاستخدامها في الرحلات إلى الفضاء السحيق، قيمته أكثر من 4.17 مليار روبل. ينتهي في 28 يوليو 2024.

المصدر: تاس

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