الصين تطلق بنجاح قمرا صناعيا من منصة في بحر الصين الجنوبي

أفادت مؤسسة العلوم والتقنيات الجوفضائية الصينية (CASC)، أن الصين أطلقت بنجاح قمرا صناعيا لاختبار تقنيات الإنترنت من منصة في بحر الصين الجنوبي.

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وتمت عملية الإطلاق وفقا للمؤسسة، صباح يوم الأربعاء في الساعة 3.24 بالتوقيت المحلي (الساعة 22.24 من يوم الثلاثاء بتوقيت موسكو)، باستخدام صاروخ النقل Jielong-3 من منصة عائمة في بحر الصين الجنوبي تقع بالقرب من مدينة يانغجيانغ الواقعة جنوب الصين.

والصاروخ Jielong-3 هو صاروخ رباعي المراحل يعمل بالوقود الصلب ويبلغ قطره 3.35 مترا، ويصل طوله إلى 31 مترا، وهو قادر على إيصال حوالي 1.5 طن من الحمولة إلى مدار متزامن مع الشمس (500 كيلومتر). وسوف يستخدم هذا الصاروخ بالدرجة الأولى للأغراض التجارية، وكان هذا هو الإطلاق الأول للصاروخ.

المصدر: تاس