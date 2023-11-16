الصين تطلق قمرا من جيل جديد لمراقبة المحيطات

أعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، اليوم الخميس، أنها أطلقت بنجاح قمرا صناعيا من جيل جديد لمراقبة المحيطات.

وقالت الشركة في صفحتها الرسمية على شبكة WeChat للتواصل الاجتماعي:"تم إطلاق القمر الصناعي ووضع بمداره بنجاح. نفذت عملية الإطلاق من مركز جيوغوان لإطلاق الأقمار الصناعية، تمام الساعة 11:55 بالتوقيت المحلي (06:55 بتوقيت موسكو)، واستخدم فيها صاروخ من نوع Long March-2C، وهذه هي العملية الـ 497 التي تستخدم فيها هذه الصواريخ لإطلاق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية إلى مدارات الأرض".

ولم تذكر الشركة اسم القمر الصناعي الجديد، لكنها أشارت إلى أنه سيستعمل في مراقبة المحيطات ومراقبة الموارد المائية والبيئية والمناطق الساحلية، وسيساعد العلماء في تحليل ألوان مياه البحار ومراقبة التقلبات في درجات حرارتها، كما سيستخدم في مراقبة الغطاء الجليدي في المناطق القطبية.

وتعمل الصين بنشاط ملحوظ في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على مشروع يهدف لدراسة المريخ والكويكبات والأجرام السماوية.

المصدر: تاس