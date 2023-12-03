الصين تنشر الصور الأولى لمحطة "تيانغونغ" الفضائية الكاملة

التقط طاقم مهمة "شنتشو 16" الصينية صورا مميزة لمحطة "تيانغونغ" الفضائية، أثناء مغادرتهم لها، في طريق عودتهم إلى الأرض.

وتمثل الصور، التي تم التقاطها بكاميرا عالية الوضوح، المرة الأولى التي يتم فيها تصوير الهيكل الكامل لمحطة الفضاء "تيانغونغ" منذ وصولها إلى المدار.

China Manned Space Agency on Tue unveiled footage of the #Shenzhou16 spacecraft on its way back to Earth on Oct 30. Captured by the #Shenzhou17 crew from the #Tiangong space station, the footage showcases the spacecraft gleaming in the sun as it flew over the planet's atmosphere. pic.twitter.com/5YZlRwbOyd — China Science (@ChinaScience) November 30, 2023

وقبل العودة، قام فريق "شنتشو 16" بتسليم المهام على المحطة الفضائية الصينية إلى طاقم "شنتشو 17"، الذي وصل إلى "تيانغونغ" في 26 أكتوبر. ثم غادر رواد الفضاء الثلاثة، وهم قائد المهمة جينغ هاي بنغ، وتشو يانغ تشو وجوي هاي تشاو، محطة "تيانغونغ" يوم 30 أكتوبر على متن كبسولة العودة "شنتشو 16".

China unveiled the #first high-resolution images of the China Space Station in Hong Kong SAR on Tuesday, said the China Manned Space Agency.



The images were captured by the Shenzhou-16 crew when their spacecraft flew around the space station before the crew returned to Earth. pic.twitter.com/51cJcdsa2d — China Science (@ChinaScience) November 28, 2023

وبينما كانوا في طريقهم نحو الأرض، وجه الطاقم كاميراتهم نحو المحطة، والتقطوا مناظر خلابة للمختبر الموجود في المدار فوق الأرض.

وتقع الوحدة الأولى من "تيانغونغ"، المعروفة باسم "تيانخه"، على ارتفاع 340 إلى 450 كم (217 و280 ميلا) فوق سطح الكوكب، وقد وصلت إلى مدار أرضي منخفض في عام 2021. ووصل طاقمها الأول، "شنتشو 12"، إلى المحطة الفضائية في 16 يونيو 2021. وأمضوا 90 يوما في المحطة.

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وتم إطلاق الوحدتين الثانية والثالثة من المحطة الفضائية، وينتيان ومينغتيان، في عامي 2022 و2023 على التوالي.

وبذلك اكتمل بناء المحطة التي يبلغ طولها 55 مترا (180 قدما)، وتزن 77 طنا، أي ما يعادل 20% تقريبا حجم محطة الفضاء الدولية.

ومنذ ذلك الحين، استضافت "تيانغونغ، التي يعني اسمها "القصر السماوي"، طاقما متناوبا مكونا من ثلاثة رواد فضاء أجروا مجموعة من التجارب العلمية المهمة، وهو أمر تهدف وكالة الفضاء الصينية (CMSA) إلى الحفاظ عليه لمدة عشر سنوات على الأقل.

وتسعى وكالة الفضاء الصينية إلى توسيع المحطة الفضائية بثلاث وحدات إضافية، ليصل إجمالي عدد وحداتها إلى ستة.

المصدر: سبيس