ناسا تمنح عشاق الفلك فرصة فريدة لإرسال أسمائهم إلى قمر المشتري "أوروبا"

تتيح ناسا فرصة فريدة لعشاق الفضاء لإرسال أسمائهم في مركبة فضائية متجهة إلى قمر كوكب المشتري، أوروبا.

وستتم إضافة الأسماء إلى شريحة دقيقة سيتم تركيبها على متن المركبة الفضائية، بحسب وكالة الفضاء الأمريكية.

وسيتم كتابة الأسماء بجوار قصيدة للشاعرة الأمريكية آدا ليمون كجزء من مشروع "رسالة في زجاجة" (Message in a Bottle).

وستحتوي المركبة الفضائية الروبوتية "أوروبا كليبر" (Europa Clipper)، التي تعمل بالطاقة الشمسية، على شرائح دقيقة مكتوب عليها أسماء مسجلة بالليزر.

ومن المنتظر أن تسافر المركبة الفضائية، مع موعد إطلاق في أكتوبر 2024، نحو 2.6 مليار كيلومتر (1.8 مليار ميل) على مدار نحو ست سنوات، ما يوفر فرصة العمر للأفراد للمشاركة في استكشاف بين الكواكب.

وتم تقديم أكثر من 700 ألف اسم حتى الآن. وبمجرد جمع جميع الأسماء، سيستخدم الفنيون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في مختبر الأجهزة الدقيقة بجنوب كاليفورنيا شعاعا إلكترونيا لنقشها على شريحة سيليكون دقيقة بحجم عشرة سنتات.

ويبلغ حجم كل سطر من النص أقل من 75 نانومتر، أو 1/1000 من عرض شعرة الإنسان.

وكشفت وكالة ناسا أنه "سيتم ربط الشريحة بلوحة معدنية منقوش عليها القصيدة الأصلية "في مديح الغموض" التي كتبتها الشاعرة الأمريكية آدا ليمون للاحتفال بالمهمة".

وعند وضعها على الجزء الخارجي من المركبة الفضائية، ستكون القصيدة والأسماء بمثابة رسالة في أثناء تأدية المركبة الفضائية لـ50 رحلة طيران قريبة من عالم المحيطات، أوروبا.

وخلال هذه المدارات، ستقوم معدات البحث الخاصة بالمهمة بجمع بيانات عن الغلاف الجوي لأوروبا، والقشرة الجليدية، والمحيط تحت السطح في محاولة لفهم ما إذا كان القمر يمكن أن يدعم الحياة أم لا. وستقطع المهمة نحو 800 مليون كيلومتر.

ويمكنك إرسال اسمك عبر التسجيل عن طريق الرابط هنا.

المصدر: ndtv