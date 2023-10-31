المركبة الفضائية الصينية "شينتشو 16" تعود إلى الأرض

هبطت المركبة الفضائية الصينية "شينتشو 16"المأهولة بنجاح، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، في صحراء غوبي.

إقرأ المزيد



وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء، إلى أن الكبسولة التي بداخلها ثلاثة رواد فضاء هبطت على الأرض في الساعة 8.11 بالتوقيت المحلي (3.11 بتوقيت موسكو)، بعد أن قضوا خمسة أشهر على متن المحطة الفضائية الصينية "تيانغونغ"، التي تعمل في مدار ارتفاعه حوالي 400 كيلومتر عن سطح الأرض، ومن المقرر أن تعمل أكثر من 10 أعوام، وهي مصممة لإقامة ثلاثة رواد، ويمكن أن تستوعب ستة رواد خلال فترة قصيرة (فترة استبدال الطاقم).

ويذكر أن المركبة "شينتشو16" كانت قد انفصلت عن المحطة الفضائية الصينية، مساء يوم الاثنين 30 أكتوبر.

المصدر: تاس