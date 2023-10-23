اكتشاف مصدر انفجار"راديوي سريع وغامض" سافر 8 مليارات سنة للوصول إلى الأرض

تعد إشارة الراديو المرسلة من الفضاء السحيق قبل ثمانية مليارات سنة هي الأقدم والأبعد التي تم اكتشافها على الإطلاق، لكن علماء الفلك غير متأكدين من سببها.

واستمر الانفجار البعيد لموجات الراديو الكونية، المعروف باسم التدفق الراديوي السريع (FRB)، أقل من ميلي ثانية، ولكنه قوي جدا لدرجة أنه أطلق نفس الانبعاثات التي أطلقتها شمسنا على مدار 30 عاما.

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ويمكن أن تكون التدفقات الراديوية السريعة شديدة السطوع لدرجة أنها تتفوق على المجرة التي أتت منها.

ويعتقد البعض أنها قد تكون إشارات فضائية، تم إرسالها في محاولة للاتصال بالأرض. ويرى آخرون أنها قد تكون ناجمة عن النجوم المغناطيسية، وهي نجوم ميتة فائقة الكثافة ذات مجالات مغناطيسية قوية بشكل لا يصدق، والتي تطلق نبضات من موجات الراديو أثناء دورانها بسرعة البرق.

وتم اكتشاف أبعد تدفق راديوي سريع، والمسمى FRB 20220610A، في يونيو من العام الماضي بواسطة التلسكوب الراديوي ASKAP في أستراليا وتم تأكيده بمساعدة التلسكوب الكبير جدا (VLT) التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي (ESO).

وفي حين أن الفريق لا يعرف بالضبط كيفية ظهورها أو سبب ظهورها، إلا أنهم حددوا مصدرها، وهو مجموعة من مجرتين أو ثلاث مجرات تندمج، ما يدعم نظرية أخرى حول سبب التدفقات الراديوية السريعة.

وقال المؤلف الرئيسي المشارك ستيوارت رايدر، عالم الفلك من جامعة ماكواري في أستراليا: "باستخدام مجموعة تلسكوبات ASKAP، تمكنا من تحديد مصدر الانفجار بدقة. ثم استخدمنا التلسكوب الكبير جدا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي للبحث عن المجرة المصدر، ووجدنا أنها أقدم وأبعد من أي مصدر تدفق راديوي سؤيع آخر تم العثور عليه حتى الآن، ومن المحتمل أن يكون ضمن مجموعة صغيرة من المجرات المندمجة".

وتؤكد الدراسة، التي نُشرت في مجلة Science، أيضا أن التدفقات الراديوية السريعة يمكن أن تقدم طريقة جديدة لـ "وزن" الكون، عن طريق قياس المادة المفقودة بين المجرات.

The discovery of the burst, named FRB 20220610A, was made last year by the #ASKAP radio telescope in #Australia.



Our #VLT pinned its location down in a galaxy so far away that its light took eight billion years to reach us, making it the most distant ever detected. 2/4 — ESO (@ESO) October 19, 2023

وأوضح ريان شانون، المؤلف المشارك في الدراسة والأستاذ في جامعة هارفارد وجامعة سوينبيرن للتكنولوجيا في أستراليا: "إذا أحصينا كمية المادة الطبيعية في الكون - الذرات التي نتكون منها جميعا - نجد أن أكثر من نصف ما ينبغي أن يكون موجودا اليوم مفقود. نعتقد أن المادة المفقودة مختبئة في الفضاء بين المجرات، لكنها قد تكون ساخنة جدا ومنتشرة بحيث يكون من المستحيل رؤيتها باستخدام التقنيات العادية".

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وأضاف: "إن تدفقات الراديو السريعة تستشعر هذه المادة المتأينة، حتى في الفضاء شبه الفارغ تماما، يمكنها رؤية جميع الإلكترونات، وهذا يسمح لنا بقياس كمية الأشياء الموجودة بين المجرات".

وأظهرت الدراسة أيضا أن ثمانية مليارات سنة تعود إلى ما يمكن أن يتوقعه علماء الفلك لرؤية وتحديد دقة التدفقات الراديوية السريعة باستخدام التلسكوبات الحالية.

ومع ذلك، هناك تلسكوبات جديدة قيد العمل للمساعدة في اكتشاف الانفجارات الأقدم والأكثر بعدا - واكتشاف مصدرها.

ويقوم المرصد الدولي لصفيف الكيلومتر المربع حاليا ببناء تلسكوبين راديويين، أحدهما في جنوب إفريقيا والآخر في أستراليا، سيكونان قادرين على العثور على آلاف من الدفقات الراديوية السريعة، بما في ذلك الانفجارات البعيدة جدا التي لا يمكن اكتشافها باستخدام المرافق الحالية.

المصدر: مترو