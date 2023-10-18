مذنب ضخم "3 أضعاف حجم إيفرست" انفجر في الفضاء في مسار نحو الأرض!

كشف علماء الفلك أن مذنبا يبلغ حجمه 3 أضعاف جبل إيفرست، انفجر في الفضاء ويندفع الآن نحو الأرض، وقد يكون مرئيا بالعين المجردة عندما يصل إلى أقرب نقطة من كوكبنا في 21 أبريل 2024.

وتعرف هذه الصخرة الفضائية، التي أُطلق عليها اسم 12P/Pons-Brooks، باسم المذنب البركاني البارد أو البركان البارد.

Huge comet three times the size of Mount Everest has violently exploded and is now racing towards Earth, scientists say https://t.co/VMe9UhV87Hpic.twitter.com/GLqlfS0hZ7 — Daily Mail Online (@MailOnline) October 17, 2023

ويحتوي المذنب على نواة صلبة يقدر قطرها بـ 18.6 ميلا (30 كم)، وتتكون من الجليد والغبار والغازات.

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وعندما يتعرض قلب المذنب للحرارة الشمسية، يستمر الضغط داخل الصهارة البردية في التراكم حتى ينفجر النيتروجين وأول أكسيد الكربون ويقذف الحطام الجليدي عبر الشقوق الكبيرة في قشرة النواة.

وعلى الرغم من أن Pons-Brooks سيكون في أقرب نقطة له من الأرض في أبريل 2024، فمن المتوقع رؤيته بالعين المجردة في مايو ويونيو 2024 أيضا. وسيكون أكثر سطوعا في سماء الليل في 2 يونيو 2024.

وبعد أن يصل إلى أقرب نقطة إلينا، سيعود إلى النظام الشمسي الخارجي ولن يسجل عودة محتملة حتى عام 2095.

ويقع Pons-Brooks حاليا في كوكبة هرقل، ويمكن ملاحظته في اتجاه الشرق والشمال الشرقي على ارتفاع 36 درجة فوق الأفق.

ومع استمراره في التوجه نحو الأرض، فمن المحتمل أن يستمر المذنب في الانفجار، وربما بشكل أعنف مما كان عليه بالفعل.

المصدر: ديلي ميل