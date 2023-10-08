ناسا تستفيد من تجربة فرانك روبيو لدراسة احتمال إرسال بعثة مأهولة إلى المريخ

أعلنت وكالة ناسا أنها تدرس الحالة البدنية لرائد الفضاء، فرانك روبيو للاستفادة من تلك التجربة في مشروع إرسال بعثة مأهولة إلى المريخ.

وحول الموضوع قال ممثل الوكالة، شون فولر على هامش ندوات المؤتمر الدولي الرابع والسبعين للملاحة الفضائية في باكو: "ستساعد دراسة الحالة البدنية لرائد الفضاء فرانك روبيو الذي قضى أكثر من عام في محطة الفضاء الدولية، متخصصي ناسا على الاستعداد لإرسال رحلة فضائية مأهولة إلى المريخ، ذهاب الرواد إلى هذا الكوكب والعودة منه إلى الأرض سيستغرق وقتا طويلا".

وأضاف: "يخضع روبيو حاليا لإعادة التأهيل البدني. ما نقوم به الآن مهم للغاية، نحن ندرس كيف يتكيف الإنسان في المدار، وكيف يتكيف جسمه عند عودته.. تجربة روبيو مهمة في حال خططنا لرحلة فضائية مأهولة طويلة الأمد إلى المريخ، ويجب معرفة كيف ستكون الحالة البدنية للرواد الذين سيقطعون مسافة طويلة إلى هذا الكوكب، وسيقطعون نفس المسافة عند عودتهم منه".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال أمامها عملية طويلة للتحضير لهذه الرحلة، وتقوم الآن بجمع المعلومات بشكل نشط للحصول على أفضل النتائج.

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وفرانك روبيو هو رائد فضاء وطيار وجراح عسكري، ومقدم في الجيش الأمريكي، وكان قد انطلق في 21 سبتمبر 2022 على متن مركبة "سويوز-22" الروسية إلى المحطة الفضائية الدولية، وعاد من المحطة في سبتمبر الماضي، إذ قضى على متن المحطة 370 يوما، و21 ساعة و22 دقيقة، ليسجل رقما قياسيا في مجال الرحلات المأهولة إلى المحطة.

المصدر: تاس