روسيا تخطط لتطوير أدوية جديدة على متن محطتها المدارية الواعدة

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن خطة لتطوير أدوية جديدة على متن محطة (ROS) المدارية الواعدة.

وخلال فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية التي عقدت في العاصمة الأذربيجانية قال رئيس الوكالة، يوري بوريسوف:"لدينا خطط لتطوير أدوية جديدة على متن محطة (ROS) التي سنطلقها إلى المدار مستقبلا.. نريد أن ننتقل بمشروع الفضاء المأهول إلى مرحلة جديدة، وأن نتقن تقنيات جديدة لتطوير مواد وأدوية في الفضاء، وهذا الأمر يعتبر مستحيلا دون تواجد الإنسان في الفضاء".

وأشار رئيس مختبر البرامج الطبية والبيولوجية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، يوري سميرنوف في سبتمبر الماضي إلى أن بعض الأبحاث الطبية والبيولوجية التي تجريها روسيا حاليا على متن المحطة الفضائية الدولية ستجرى على متن محطة (ROS) الواعدة بعد تشغيلها.

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وكانت وكالة "روس كوسموس" قد ذكرت "أن المحطة المدارية الروسية (ROS) قد تغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية لهذه المحطة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024".

وفي فبراير الماضي كان كبير المصممين في الوكالة، فلاديمير كوجِفنيكوف قد أشار إلى "أن روسيا تخطط لإطلاق الوحدة الأولى من محطتها المدارية الواعدة عام 2027، وستطلق العديد من أقسام المحطة ما بين عامي 2028 و2030".

المصدر: تاس+وكالات روسية