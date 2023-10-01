روسيا تزوّد أحد أهم تلسكوباتها بمرآة ذات مواصفات خاصة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" التقنية الروسية أنها سلّمت مركز "تيتوف" لمراقبة الفضاء مرآة بمواصفات خاصة، طورتها لأكبر تلسكوب موجود في المركز.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي للمؤسسة، أوليغ يفتوشينكو:"تمكن الخبراء في شركة Shvabe التابعة لمؤسستنا من تصنيع مرآة كبيرة بمواصفات خاصة لأكبر تلسكوب موجود في مركز تيتوف الروسي المخصص لمراقبة الفضاء".

وأضاف:"قمنا بتسليم المرآة للمركز ليتم استخدامها في التلسكوب، هذه المرآة التي يبلغ قطرها 3.12 م تنتمي لفئة المرايا التي يمكن تغيير شكلها أثناء الاستخدام، هذا الأمر يساعد على تجنّب التشوه البصري أثناء عمل التلسكوبات".

وأشار يفتوشينكو إلى أن المراة الجديدة تلبي متطلبات العميل وتضمن صورا عالية الجودة للتلسكوب، وأن إنتاج مرآة كبيرة بدقة عالية من هذا الحجم يستغرق حوال خمس سنوات.

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يقع مركز "تيتوف" التابع لوكالة "روس كوسموس" في منطقة زمينوغورسك بإقليم ألتاي الروسي، ويعتبر من أهم المراكز الأرضية في روسيا لمراقبة الفضاء، وصمم لكشف وتحديد إحداثيات المركبات الفضائية، والحصول على صور تفصيلية للأجهزة الفضائية الموجودة في المدار.

المصدر: فيستي