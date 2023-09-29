 
مباشر

روسيا.. وفاة مصمم أقوى صاروخ فضائي في العالم

الفضاء

روسيا.. وفاة مصمم أقوى صاروخ فضائي في العالم
ya62.ru
المصمم الفضائي فياتشيسلاف فيلين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4qc

توفي فياتشيسلاف فيلين نائب الرئيس الأسبق لمؤسسة "إينيرغيا" الفضائية الروسية ومصمم أثقل صاروخ فضائي في التاريخ، عن عمر ناهز 84 عاما.

وأفاد بوفاته ألكسندر جيليزنياكوف العضو في أكاديمية "تسيالكوفسكي" الروسية للفضاء وقال: "غيّب الموت فياتشيسلاف فيلين الذي كان مصمما روسيا بارزا".

يذكر أن فيلين شارك بنشاط في تطوير البرنامج القمري السوفيتي، وتولى تصميم واستخدام محركات "دي إم" الصاروخية الثقيلة للرحلات البعيدة.

روسيا.. وفاة مصمم أقوى صاروخ فضائي في العالم
topcor.ru
صاروخ "إينيرغيا" الفائق الثقل السوفيتي

وفي عام 1976 تولى رئاسة الإدارة الخاصة لمشروع مركبة "بوران" الفضائية غير المأهولة في إطار منظومة "بوران – إينيرغيا" متعددة الاستخدام، ثم ترأس عام 1982 العمل على تجربة صاروخ "إينيرغيا" فوق الثقل، وشغل منصب نائب كبير المصممين.

وشارك في مطار "بايكونور" الفضائي في اختبارات صاروخ "إينيرغيا" الذي كان أول صاروخ قادر على حمل أكثر من 100 طن إلى الفضاء.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا