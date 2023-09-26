 
مباشر

سكان الأرض على موعد مع ظاهرتين فلكيتين في أكتوبر

الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرتين فلكيتين في أكتوبر
Gettyimages.ru MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w40b

أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيتمكنون من مشاهدة ظاهرتين فلكيتين في شهر أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان صادر عن المركز:" في شهر أكتوبر القادم سيتمكن سكان العديد من مناطق الأرض من مشاهدة كسوف للشمس وخسوف للقمر، الكسوف سيحدث في 14 أكتوبر ما بين الساعة 18:05 و23:55 بتوقيت موسكو، وذروته ستكون تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو.. سيرى الكسوف في مراحله المتعددة لسكان أمريكا الشمالية والجنوبية، وسكان مناطق المحيطين الهادئ والهندي، لكن لن يتمكن من رؤيته سكان روسيا".

وبالنسبة لخسوف القمر فأشار المركز إلى أنه سيحدث في 28 أكتوبر المقبل ما بين الساعة 22:36 و 23:53 بتوقيت موسكو، وسيمر القمر عبر الجزء الشمالي من ظل الأرض، وستكون ذروة الخسوف تمام الساعة 23:13 بتوقيت موسكو.

إقرأ المزيد
هابل يرصد تصادما مذهلا لمجرتين على بعد 465 مليون سنة ضوئية من الأرض
هابل يرصد تصادما مذهلا لمجرتين على بعد 465 مليون سنة ضوئية من الأرض

وأشار البيان إلى أن الخسوف سيكون مرئيا لسكان روسيا والعديد من سكان رابطة الدول المستقلة (باستثناء المناطق الواقعة في أقصى الشرق)، كما سيتمكن من رؤية هذه الظاهرة سكان أوروبا وآسيا أستراليا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وسكان بعض بلدان أمريكا الجنوبية، وسكان مناطق المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والقطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا