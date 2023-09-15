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مذنب يقترب من الأرض

الفضاء

مذنب يقترب من الأرض
NASA
مذنب نيشيمورا
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يقترب من الأرض المذنب الأخضر الذي اكتشفه عالم الفلك الياباني هيديو نيشيمورا في 12 أغسطس 2023

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وسوف يكون المذنب نيشيمورا الذي يبلغ قطره كيلومترا واحدا يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، مرئيا في فترة المساء بين الساعة 20 و21 بتوقيت موسكو إذا كانت السماء صافية.

ووفقا لعلماء الفلك تقدر الفترة المدارية للمذنب بـ 435 سنة، أي أن آخر ظهور له بالقرب من الأرض كان عام 1588.

ويتكون هذا المذنب من الصخور والجليد في بداية النظام الشمسي من بقايا سحابة كوكبية أولية. لذلك عند اقترابه من الشمس تذوب نواته الجليدية ما يخلق ذيلا من الغبار والغاز لونه أخضر ساطع ومميز ويكون مرئيا بصورة خاصة عند شروق الشمس.

ووفقا لعلماء الفلك، المرة القادمة التي سيحلق المذنب نيشيمورا فوق كوكب الأرض ستكون في عام 2458.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا" + eanews.ru

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