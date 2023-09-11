الهند تعدل مدار مسبارها الشمسي

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنها أجرت تعديلا جديدا على مدار مسبار Aditya-L1 الذي أطلقته لدراسة الشمس.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة: "نجحت ISRO بإجراء تعديلات لزيادة ارتفاع مدار مسبار Aditya-L1 وإبعاده أكثر عن الأرض، ومن المفترض أن يجرى تعديل آخر على مدار المسبار أيضا في 15 سبتمر 2023".

وأضاف البيان: "تم تعديل مدار المسبار بالاستعانة بخبراء قسم ISTRAC في بنغالو، هذا القسم تابع لشبكة المحطات الأرضية التي صممتها ISRO لتتبع المركبات الفضائية والتحكم فيها".

وكانت الهند قد أطلقت مسبار Aditya-L1 في 2 سبتمبر الجاري من مركز ساتيش داوان الفضائي في جزيرة سريهاريكوتا، وبعد 125 من إطلاق من المفترض أن يصل المسبار إلى مدار في منطقة نقطة لاغرانج L1 يبعد حوالي 1.5 مليون كلم عن الأرض.

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والهدف الرئيسي من إرسال المسبار المذكور هو دراسة الهالة الشمسية والإشعاعات الشمية بأطيافها المختلفة، لمعرفة تأثير هذه الإشعاعات على الأرض وعلى كواكب مجموعتنا الشمسية.

المصدر: تاس