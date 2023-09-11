مصدر يكشف سببا محتملا جديدا لتحطم "لونا-25" الروسية

يحتمل أن يكون عطل جهاز قياس التسارع قد تسبب في تحطم مركبة "لونا-25" الروسية على سطح القمر.

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ويشير المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن سبب تحطم المركبة "لونا-25" قد يكون خللا في عمل جهاز Bius-L الخاص بتحديد الاتجاه وقياس التسارع، الذي لم يسبق اختباره في ظروف الفضاء.

ووفقا له، هذا الجهاز مخصص لتحديد اتجاه المركبة الفضائية وسرعتها، وهذه المعلومات يرسلها إلى كمبيوتر المركبة الذي يصدر الأوامر اللازمة للمحرك.

وقال المتحدث، إن العلامة الرئيسية لموثوقية أي جهاز هي نتائج اختباره في ظروف التحليق. لذلك من الأفضل دائما اختيار الجهاز المجرب وليس الجهاز الجديد. وجهاز Bius-L الجديد لم يختبر في ظروف الفضاء.

ويؤكد المصدر أن خلل جهاز الملاحة ما هو إلا أحد الاسباب، والقرار النهائي سيتخذ من قبل اللجنة المعنية.

المصدر: نوفوستي