صور لسطح القمر تظهر حفرة قد تكون تشكلت إثر سقوط مركبة "لونا-25" الروسية (صور)

أفادت وكالة "ناسا" نقلا عن بيانات جديدة تم الحصول عليها من مسبار "LRO" الأمريكي أن سقوط مركبة "لونا-25" الروسية قد شكل حفرة جديدة على سطح القمر.

وأعلنت "ناسا" أن "مسبار LRO (المدار الاستطلاعي القمري) التقط حفرة جديدة على سطح القمر، والتي من المحتمل أن تكون أثرا لسقوط مركبة "لونا-25" الروسية".

ونشرت صور بالأبيض والأسود لسطح القمر تم التقاطها في يونيو 2020، وأخرى تم التقاطها لنفس المكان في 24 أغسطس من هذا العام، وتظهر منحدرا لم يكن موجودا من قبل.

في 21 أغسطس، نشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" نقطة الارتطام المقدرة لمحطة "لونا-25"، وتمكن المتخصصون الذين يتحكمون في الكاميرا الموجودة على مسبار "LRO" من إرسال الجهاز إلى مكان الذي ارتطمت به مركبة "لونا-25" على سطح القمر والتقاط صور في 22 أغسطس.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية نهاية الشهر الماضي عن تحطم "لونا 25" إثر اصطدامها بسطح القمر، بعد أن انحرفت عن مدار القمر المحدد للهبوط على الجانب المظلم من القمر.

المصدر: نوفوستي