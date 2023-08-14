ناسا تقيم مساهمة روسيا في استكشاف القمر

قيمت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مساهمة روسيا في عمليات استكشاف القمر بعد إطلاق المحطة القمرية "لونا-25".





ويشير متحدث باسم الوكالة في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى الاهتمام المتزايد في العالم بإطلاق روسيا المحطة القمرية "لونا-25".

و قال في معرض تعليقه على نجاح روسيا في إطلاق المحطة القمرية "لونا-25": "كشفت هذه البعثات الاهتمام الواسع في العالم بالإسهام في الفهم العلمي للقمر".

وأشار إلى أن البعثة الروسية هي الأحدث في سلسلة البعثات الدولية بعد الإطلاق الناجح لمحطة Chandrayaan-3 الهندية.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة "لونا-25" ستكون أول مركبة فضائية تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر.

المصدر: نوفوستي