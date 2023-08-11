ظاهرة فلكية مميزة تزين السماء الليلة

أعلن معهد علوم الفلك التطبيقية في بطرسبورغ أن سكان روسيا والعديد من دول العالم سيلحظون ظاهرة فلكية مميزة الليلة.

وحول الموضوع قال كبير الباحثين في المعهد، نيكولاي جيليزنيوف: " ليل السبت 12 أغسطس الجاري ستبلغ ظاهرة شهب البرشاويات أو ما يعرف بـ Perseids ذروتها، وسيتمكن سكان روسيا والعديد من بلدان العالم من مشاهدة الكثير من الشهب المتساقطة في السماء".

وأضاف: "في الفترة ما بين 11 و12 أغسطس سيكون بالإمكان ملاحظة حوالي 100 شهاب متساقط في الساعة في أوقات الليل.. يمكن مشاهدة وابل الشهب المتساقطة طوال الليل تقريبا، ونظرا لظروف الطقس المواتية والسماء الصافية ستكون مشاهدة هذه الشهب ممكنة وممتعة".

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وظاهرة شهب البرشاويات و Perseids هي ظاهرة يلحظها سكان الأرض عادة في الفترة ما بين 17 يوليو و24 أغسطس، ويشاهدون فيها تساقطا للشهب من السماء، وتتكون هذه الشهب من حطام مذنب "سويفت-تتل" الذي يصل إلى غلاف الأرض ويحترق فيه على شكل كرات نارية متساقطة.

وسميت الظاهرة بهذا الاسم نسبة إلى كوكبة فرساوس أو برشاوس "حامل رأس الغول"، والتي تظهر وكأنها منبعثة منها.

المصدر: فيستي