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"روس كوسموس" تتحكم بمسار "لونا-25"

الفضاء

Roscosmos
المحطة الأوتوماتيكية "لونا-25"
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن المراكز الفضائية الأرضية بدأت تتحكم بمسار "لونا_25" بعد انفصالها عن وحدة التعجيل "فريغات".

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وجاء في بيان المؤسسة "أصبحت المحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" تحت سيطرة المراكز الأرضية بعد انفصالها عن وحدة التعجيل "فريغات".

ويذكر أن صاروخ النقل Soyuz 2.1b وعلى متنه المحطة الأتوماتيكية "لونا-25" كان قد أطلق من مطار فوستوتشني الفضائي في الساعة 2.11 من يوم الجمعة بتوقيت موسكو، وبعد تسع دقائق انفصلت وحدة التعجيل مع "لونا-25" عن المرحلة الثالثة للصاروخ ودخلت في مدار أرضي منخفض. وبعد مضي ساعة وعشرة دقائق انفصلت "لونا-25" عن وحدة التعجيل وانطلقت باتجاه القمر وفق المسار المقرر.

المصدر: نوفوستي

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