هل ستكون قادرا على البقاء على قيد الحياة على سطح القمر؟.. اختبار بسيط يكشف ذلك!

تم تطوير اختبار NASA Moon Survival (البقاء على القمر) بواسطة أستاذ بجامعة تكساس لاختبار مهارات بناء الفريق من بين أشياء أخرى قد تفعلها عند الالتحاق بوظيفة جديدة.

وعندما تواجه التحدي، عليك أن تتخيل نفسك كجزء من طاقم سفينة فضاء جاهز للإقلاع إلى القمر.

ولكن، تنشأ مشكلة عندما تجبرك المشكلات الفنية على وقوع حادث هبوط على بعد أكثر من مائة ميل من المكان الأصلي.

ولسوء الحظ، أدى هذا الخلل إلى تعطل إمدادات سفينة الفضاء الخاصة بك - الآن الأمر متروك لفريقك ليقرر أي من العناصر التالية سيضمن وصولك إلى القمر على النحو المنشود، سيرا على الأقدام.

وتتراوح العناصر من الأدوات المنزلية اليومية إلى المزيد من الأشياء العادية.

العناصر الخمسة عشر التي قد تأخذك أو لا تأخذك إلى القمر:

- صندوق من أعواد الثقاب

- تركيز الغذاء

- 50 قدماً من حبل النايلون

- حرير المظلة

- وحدة تدفئة محمولة

- عدد اثنين من مسدسات عيار 0.45

- 1 عبوة من حليب الحيوانات الأليفة المجفف

- مائتي رطل من الأكسجين

- خريطة نجمية (لكوكبة القمر)

- قارب نجاة

- بوصلة مغناطيسية

- 5 جالون ماء

- مشاعل إشارة

- مجموعة إسعافات أولية تحتوي على إبر الحقن

- جهاز إرسال FM يعمل بالطاقة الشمسية

وتحتاج إلى ترتيب العناصر على مقياس من 1 إلى 15، بحيث يتم منح عنصر واحد للأشياء ذات الأهمية القصوى و15 للدنيا.

وتم تطوير المهمة، التي غالبا ما يستخدمها أصحاب العمل، من أبحاث علم النفس الاجتماعي التي تهدف إلى جعل تمارين بناء الفريق أكثر متعة.

ويعد جاي هول، العقل المدبر وراء كل ذلك. في عام 1970 - درس محاضر علم النفس الاجتماعي الارتباك والإحباط وضياع الوقت.

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ويهدف هذا الاختبار إلى تقليل هذه المشكلات. كما يدعي أنه يشجع اتخاذ القرار الجماعي وتقدير فعالية الفريق.

تبدأ القائمة الصحيحة بـ:

- علبة أعواد ثقاب - 15

- تركيز الغذاء - 4

- 50 قدما من حبل النايلون - 6

- حرير المظلة - 8

- وحدة تدفئة محمولة - 13

- مسدسان من عيار 0.45 - 11

- 1 عبوة من حليب الحيوانات الأليفة المجفف - 12

- مائتي رطل من الأكسجين - 1

- الخريطة النجمية (لكوكبة القمر) - 3

- طوف النجاة - 9

- بوصلة مغناطيسية - 14

- 5 جالون من الماء - 2

- مشاعل الإشارة - 10

- مجموعة الإسعافات الأولية التي تحتوي على إبر الحقن - 7

- جهاز إرسال FM يعمل بالطاقة الشمسية - 5

وتقول ناسا إن إحضار صندوق من أعواد الثقاب سيكون بلا قيمة تقريبا - لا يوجد أكسجين على القمر للحفاظ على الاحتراق.

وإذا كنت تفكر في استخدام حبل نايلون، فإنه لم يكن جيدا - ولكن لم يكن سيئا أيضا، حيث يُقال إنه مفيد في تسلق المنحدرات وربط الجرحى معا.

كما أن مسدسين من عيار 0.45 لم يكن جيدا في عيون عملاق الفضاء، الذي وصف هذا بأنه وسيلة ممكنة للدفع الذاتي.

وبالمثل، فقد صنفوا عبوة واحدة من حليب الحيوانات الأليفة المجفف على أنها نسخة أكبر من تركيز الطعام - وبالتالي فهي غير مجدية.

وليس من المستغرب أن الأكسجين يأتي في القمة. إنها الحاجة الأكثر إلحاحا للبقاء.

وإذا أعطيت الخريطة النجمية رقم 3، فأنت على حق! ستكون الوسيلة الأساسية للملاحة لفريقك الذي تقطعت بهم السبل - تظهر أنماط النجوم متطابقة بشكل أساسي على القمر كما هي على الأرض.

وإذا كنت تعتقد أنك كنت ذكيا من خلال تصنيف البوصلة المغناطيسية بدرجة عالية، فأنت لم تكن كذلك - فالمجال المغناطيسي على القمر ليس مستقطبا، لذا فهو لا قيمة له للملاحة.

وتكون مشاعل الإشارة أقل فائدة - وهي تستخدم كإشارات استغاثة عند رؤية السفينة الأم.

وتم تصنيف مجموعة الإسعافات الأولية على أنها 7 فقط - إبر متصلة بقوارير من الفيتامينات والأدوية وما إلى ذلك ستناسب فتحة خاصة في بدلة ناسا الفضائية.

المصدر: ديلي ميل