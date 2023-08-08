العد التنازلي نحو القمر بدأ.. روسيا تنصب الصاروخ الحامل لمركبتها

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الصاروخ الذي سيحمل مركبة Luna-25 القمرية إلى الفضاء تم نصبه على منصة الإطلاق في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة: "تم نقل صاروخ Soyuz-2.1b وتثبيته على منصة 1S في مطار فوستوتشني الفضائي استعدادا لإطلاقه نحو الفضاء، وبعد تثبيت الصاروخ بشكل عمودي تابع الخبراء عمليات تفقده وتحضيره للإطلاق".

وأشار البيان إلى أن الصاروخ ومركبة Luna-25 من المفترض أن يطلقا إلى الفضاء يوم الجمعة 11 أغسطس الجاري، في تمام الساعة 02:10 بتوقيت موسكو، وبعد إطلاق الصاروخ من المفترض أن تحمل وحدة التسريع الموجودة على متنه مركبة Luna-25 إلى مسار معين، وبعد انفصال المركبة عن وحدة التسريع ستحلق في الفضاء متجهة نحو القمر لتدور حوله عدة أيام ومن ثم تهبط على سطحه.

وتتركز المهمة الأساسية لمركبة Luna-25 على تنفيذ عملية هبوط سلس على سطح القمر وإجراء دراسات لقطبه الجنوبي، إذ اختيرت المنطقة التي تقع شمال فوهة بوغسلافسكي هناك لتكون منطقة الهبوط الأساسية، كما قد تكون المنطقة الواقعة جنوب غرب فوهة مانزيني على القمر خيارا احتياطيا لموقع الهبوط.

المصدر: تاس+وكالات روسية