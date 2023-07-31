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القمر العملاق يظهر في سماء موسكو اليوم!

الفضاء

القمر العملاق يظهر في سماء موسكو اليوم!
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلن مكتب الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية موسكو أن سكان المدينة سيتمكنون من رؤية ظاهرة القمر العملاق مساء اليوم الاثنين.

وحول الموضوع قالت كبيرة موظفي مكتب الأرصاد الجوية في موسكو، تاتيانا بوزدنياكوفا: "سيتمكن سكان العاصمة الروسية من رؤية ظاهرة القمر العملاق مرتين في شهر أغسطس الجاري، أول مرة سيظهر القمر بحجمه الكبير في سماء المدينة مساء 1 أغسطس حوالي الساعة 21:00، والمرة الثانية سيظهر ليلة 30 أغسطس".

وأشارت بوزدنياكوفا إلى أن القمر سيظهر في أكبر حجم له في السماء هذا العام في الليلة الثلاثين من الشهر الجاري، ونظرا لأن المرحلة القمرية تستمر 29.5 يوما ، فمن النادر جدا ظهور قمرين عملاقين في نفس الشهر.

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والـ"القمر العملاق" هي ظاهرة تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض خلال حركته في مداره حول كوكبنا ، وينتج عنها أكبر حجم مرئي للقمر يمكن رؤيته من الأرض.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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