روسيا تساعد "ناسا" على الاتصال بروادها

فقد مركز قيادة الرحلات الفضائية في هيوستن الاتصال بمحطة الفضاء الدولية صباح الثلاثاء 25 يوليو بسبب مشاكل متعلقة بانقطاع الكهرباء في المركز.

وأعيد الاتصال بعد 20 دقيقة بمساعدة روسيا. صرح بذلك في مؤتمر صحفي عقده في هيوستن رئيس برنامج محطة الفضاء الدولية جويل مونتالبانو.

وقال:" في حوالي الساعة الثامنة صباحا بتوقيت هيوستن (الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت موسكو) كانت هناك مشاكل متعلقة بالكهرباء في مركز قيادة الرحلات الفضائية، ونتيجة لذلك فقدنا الاتصال والقياسات عن بعد بمحطة الفضاء الدولية من هيوستن. فيما لم تكن هناك مشاكل على متن المحطة، وكانت المشاكل على الأرض فقط. وبعد حوالي 20 دقيقة من انقطاع الكهرباء، اتصلنا بروادنا عبر القنوات الروسية، وشرحنا لهم ما حدث. ولم يكن الفريق الأمريكي والمعدات في خطر".

إقرأ المزيد

وأشار مونتالبانو إلى أنه لأول مرة يقع حادث بجبر "ناسا" على استخدام قنوات احتياطية للتواصل مع محطة الفضاء الدولية.

وأضاف: "كان هناك انقطاع في توصيل التيار الكهربائي في الطابق الأول من المبنى، بما في ذلك الإضاءة وأجهزة تكييف الهواء، لكن مركز قيادة الرحلات الفضائية ليس في الطابق الأول، لذلك كان هناك كهرباء وضوء. ولكن توقفت المعدات والأجهزة التي توفر قيادة الرحلة الفضائية والقياسات عن بعد، كما تم إيقاف تشغيل أنظمة الصوت".

وأوضح ناطق باسم "ناسا" أن انقطاع الكهرباء حدث أثناء العمل على تحديث أجهزة الاتصالات. وقال: "علمنا أن ذلك يمكن أن يحدث، لذلك أعددنا قنوات احتياطية. وتم إطلاقها بعد حوالي 90 دقيقة من الحادث. ونتوقع أن نحلل ما حدث بحلول نهاية اليوم ونكون قادرين على العودة إلى العمل الطبيعي عن طريق تشغيل القنوات الرئيسية".

الكصدر: تاس