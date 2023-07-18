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كشف مشكلات القمر الصناعي ViaSat-3

الفضاء

كشف مشكلات القمر الصناعي ViaSat-3
Viasat
القمر الصناعي viasat-3
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يمكن أن يفقد الاتصال بالقمر الصناعي ViaSat-3 الثابت بالنسبة للأرض، بسبب مشكلة نشر الهوائي.

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وتشير ArsTechnica إلى أن القمر الصناعي ViaSat-3 كان قد أطلق إلى الفضاء في شهر أبريل بواسطة صاروخ النقل الثقيل فالكون 9 .

ووفقا لها، بلغت تكلفة القمر الصناعي ViaSat-3 700 مليون دولار واتضح ان هناك مشكلة في نشر الهوائي المصنوع من مواد بوليميرية ، تسمح باستقبال وإرسال الإشارات.

وتضيف، استنادا إلى مصادر مطلعة، إن احتمال إصلاح هذه المشكلة ضئيل جدا.

وتشير ArsTechnica إلى أن القمر الصناعي مؤمن عليه بمبلغ 420 مليون دولار . ومع ذلك، فإن تعويض هذه الخسارة الكبيرة، في حال الإعلان عن فقدانه، قد يؤدي إلى أزمة في قطاع التأمين على الأجهزة الفضائية المختلفة وامتناع شركات التأمين عن تأمينها.

المصدر: لينتا. رو

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