فيديو مذهل يأخذنا إلى فجر الكون!

يمنحنا الغوص في حقل عميق تم التقاطه بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) إحساسا برحلة فضائية مستحيلة - والطريقة التي تغيرت بها المجرات على مدار تاريخ الكون.

ومن أجل دراسة استقصائية تسمى علم الإطلاق المبكر للتطور الكوني (CEERS)، توغل JWST بعمق في بقعة صغيرة من الفضاء تُعرف باسم Extended Groth Strip، التي صورها هابل في عامي 2004 و2005. هناك، تمتد عشرات الآلاف من المجرات مرة أخرى إلى الفجر الكوني، ما يوضح تطور الكون.

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وركزت ملاحظة CEERS لـ JWST على جزء صغير من الشريط يحتوي على 5000 مجرة. لكن هذا ليس مجرد قسم: في أبعد نقطة من مشهد JWST توجد نقطة حمراء صغيرة تُعرف باسم مجرة Maisie. وبعد 390 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم، تعد مجرة Maisie واحدة من أقدم المجرات التي رأيناها على الإطلاق.

وفي تصور علمي جديد لمجال CEERS، يمكننا الآن تكبير المكان والزمان، للعودة إلى فجر الكون، إلى مجرة Maisie. إنها رحلة لا يمكننا القيام بها في الواقع - سيتعين علينا كسر العديد من قوانين الفيزياء للسفر أسرع من سرعة الضوء عبر الفضاء وأيضا إلى الوراء في الوقت المناسب - لكنها تسلط الضوء على مدى براعتنا في النظر إلى الأطراف البعيدة كوننا.

ويقول المحقق الرئيسي في CEERS ستيفن فينكلشتاين، من جامعة تكساس، أوستن: "لقد فاقت هذه الملاحظة توقعاتنا. العدد الهائل من المجرات الذي اكتشفناه في بدايات الكون يقع في نهاية كل التوقعات".

ومر عام منذ أن أعطانا JWST أول صوره الملحمية لكون الأشعة تحت الحمراء، وقد قدم لنا برامج مثل CEERS الكثير من المفاجآت.

المصدر: ساينس ألرت