الهند تطلق بنجاح مركبة فضائية لاستكشاف القمر

أعلنت منظمة بحوث الفضاء الهندية، أنه تم بنجاح إطلاق صاروخ النقل LVM3 وعلى متنه المحطة القمرية Chandrayaan-3 مع عربة قمرية.



وتشير المنظمة إلى أن الصاروخ اطلق من مطار Sriharikota في ولاية أندرا براديش في الساعة 14.35 بالتوقيت المحلي (الساعة 12.05بتوقيت موسكو) يوم الجمعة 14 يوليو 2023.

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ووفقا لخطة المنظمة، بعد انفصال المحطة عن الصاروخ ستبدأ مهمة المحطة القمرية تشاندرايان -3 المتكونة من وحدة هبوط، ووحدة دفع وعربة قمرية، وتتمثل مهمتها الرئيسية في إظهار واختبار التقنيات اللازمة رحلتها المستقلة إلى مدار حول القمر.

وبعد وصول المحطة إلى مدار حول القمر يجب أن تنفذ وحدة الهبوط هبوطا هادئا على سطح القمر، وبعد ذلك تغادرها العربة القمرية المزودة بأجهزة ومعدات مختلفة لتبدأ بإجراء تحاليل كيميائية لتربة سطح القمر خلال 14 يوما أرضيا.

ويذكر أن محاولة الهند السابقة لإرسال وحدة هبوط وعربة قمرية إلى القمر في عام 2019 كجزء من مهمة تشاندرايان -2. فشلت على الرغم من وصول المركبة المدارية إلى مدار القمر، بسبب مشكلة الاتصال، حيث لم يتمكن المتخصصون من تصحيح وحدة الهبوط التي انفصلت عن المحطة وتحطمها نتيجة اصطدمها بسطح القمر.

وقد بقيت المحطة Chandrayaan-2 تعمل في مدار القمر وتواصل جمع المعلومات عن القمر. أما المحطة Chandrayaan-3 فلن تشمل مهمتها القيام بذلك.

المصدر: INTERFAX.RU