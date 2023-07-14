العثور على مواد عضوية متنوعة على الكوكب الأحمر!

عثر على جزيئات عضوية مرة أخرى على سطح المريخ، يمكن أن توفر للعلماء أدلة جديدة حول ما إذا كانت الحياة موجودة أو لا على الكوكب الأحمر.

وتم اكتشاف جزيئات مماثلة تحتوي في الغالب على الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والكبريت في النيازك المريخية وفي فوهة Gale على الكوكب.

الآن، اكتشف المسبار المتجول التابع لوكالة ناسا مركبات عضوية في فوهة Jezero على الكوكب الأحمر، وهي حوض بحيرة قديم يتمتع بـ "إمكانات عالية'' لوجود الحياة في الماضي.

وتشير النتائج إلى أن نظاما أكثر تعقيدا مما كان يعتقد سابقا ربما كان موجودا في الماضي.

ويمكن أن يساعد تعلم المزيد عن هذه المادة العضوية الخبراء على معرفة ما إذا كانت هناك حياة على كوكب المريخ. لكن النتيجة لا تشير على الفور إلى وجود الحياة.

وترتبط هذه الجزيئات بالحياة والعمليات البيولوجية، ولكن يمكن أيضا إنشاؤها بواسطة عمليات غير بيولوجية أيضا.

وأعلن الفريق بقيادة باحثين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عن اكتشافهم في مجلة Nature.

وقالوا إنه يمكن أن يكون هناك عدد من التفسيرات لأصول المادة العضوية بما في ذلك التفاعلات بين الماء والصخور، أو الرواسب عن طريق الغبار أو النيازك بين الكواكب.

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ولم يتم استبعاد الأصول الحيوية - المشتقة من الكائنات الحية.

وكتبوا: "إن وجود وتوزيع المواد العضوية المحفوظة على سطح المريخ يمكن أن يوفر معلومات أساسية حول دورة الكربون على كوكب المريخ وإمكانية الكوكب لاستضافة الحياة طوال تاريخه. وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه قد يكون هناك تنوع في الجزيئات العطرية السائدة على سطح المريخ، وهذه المواد تستمر على الرغم من التعرض لظروف السطح".

وتوجد هذه الجزيئات العضوية المحتملة إلى حد كبير في المعادن المرتبطة بالعمليات المائية، ما يشير إلى أن هذه العمليات قد يكون لها دور رئيسي في التخليق العضوي أو النقل أو الحفظ.

وهبطت بيرسيفيرانس داخل Jezero، في فبراير 2021.

ومنذ ذلك الحين، كان العلماء يستكشفون التركيب الجيولوجي لأرضية الفوهة باستخدام مجموعة من الأدوات على متن المركبة الجوالة، يمكنها التقاط صور للصخور وتحليلها.

وقال الفريق إنه يجب إعادة العينات إلى الأرض لتحليلها في المختبر، لتأكيد أصل الجزيئات.

وقال الدكتور جوزيف رازيل هوليس، المعد المشارك في الورقة البحثية وزميل الأبحاث في متحف التاريخ الطبيعي: "لا يمكننا تحديد أي جزيئات عضوية معينة من البيانات حتى الآن، ولكن من خلال العثور على عينات قد تحتوي على مواد عضوية، نقوم بتمييزها على أنها مثيرة للاهتمام للغاية لمزيد من الدراسة وقد خزنت بيرسيفيرانس العديد من العينات التي نأمل أن تعاد إلى الأرض لتحليل أكثر تفصيلا. نحن نشهد أيضا مجموعة متنوعة من الإشارات المختلفة عبر Jezero، وهو أمر مثير للدهشة، لأنه يشير إلى وجود مجموعة متنوعة من المواد العضوية في Jezero Crater منذ مليارات السنين".

المصدر: ديلي ميل