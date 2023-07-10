روسيا ستقدم في الثلاثينيات خدمات الإنترنت الفضائي لـ 75 دولة

أفادت وزارة الرقمنة الروسية بأن شركة "بيورو 1440" التابعة لمجموعة الشركات الروسية "إي كا إس" تنوي تقديم خدمات الإنترنت الفضائي السريع في 75 بلدا.

وستطلق الشركة الروسية بحلول عام 2035 إلى مدار الأرض المنخفض ما يزيد عن 900 قمر صناعي، وتخطط الشركة لأن تقدم في المستقبل خدمات الإنترنت الفضائي السريع في 75 بلدا بواسطة الأقمار الصناعية التابعة لها.

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وقال ناطق باسم وزارة الرقمنة إن شركة "بيورو 1440" تخطط لإطلاق 10 – 12 قمرا صناعيا كل عام، وسيحمل كل صاروخ 15 قمرا صناعيا. وسيصل عددها بحلول عام 2035 نحو 900 قمر صناعي ستقدم لسكان روسيا كلها الإنترنت الفضائي السريع، كما ستقدم الإنترنت الفضائي لـ75 بلدا.

وكانت الخدمة الصحفية لشركة "بيورو 1440" قد أفادت في وقت سابق بنجاح إطلاق 3 أقمار صناعية تابعة لها من بعثة "راسفيت – 1" ( الفجر – 1)، وذلك بواسطة صاروخ " سويوز – 2.1 بي" الذي اطلق نهاية يونيو الماضي من مطار "فوستوتشني" الفضائي إلى مدار الأرض مجموعة من الأقمار الصناعية المختلفة.

المصدر: تاس