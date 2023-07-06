"روس كوسموس" تكشف في ماليزيا عن منظومة "درب التبانة" لمراقبة الفضاء

أجرى مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف في إطار زيارة عمل لماليزيا محادثات مع رئيس وكالة الفضاء الماليزية كامل نابياه.

وكشف له منظومة "درب التبانة" الروسية المستقبلية لمراقبة الفضاء القريب.

جاء ذلك في بيان نشرته "لروس كوسموس". وأشار البيان إلى أن يوري بوريسوف قدّم لرئيس وكالة الفضاء الماليزية إمكانات مؤسسة "روس كوسموس" في مجالات تصنيع الأقمار الصناعية وخدمات إطلاق الصواريخ الفضائية وإنشاء البنية التحتية الأرضية الفضائية والفضاء المأهول واستشعار الأرض عن بعد ومجموعة الأقمار الصناعية "سفيرا" للاتصالات والإنترنت وكذلك المنظومة المستقبلية لمراقبة الفضاء "درب التبانة".

function.mil.ru

وعقد يوري بوريسوف كذلك لقاء برئيس مؤسسة الصناعة الحكومية الخاصة بالتكنولوجيات العالية زكري عبد الحميد.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق يوم 12 أبريل الماضي على مشروع إنشاء المنظومة الأوتوماتيكية للإنذار عن الحوادث الخطرة في مدار الأرض. وقد أطلقت على المشروع تسمية "درب التبانة"، وسيضمن المشروع 65 تلسكوبا أرضيا وكذلك القطاع الفضائي.

وأعلن المدير التنفيذي لـ"روس كوسموس" لشؤون البرامج المستقبلية ألكسندر بلوشينكو في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية أن القطاع الفضائي للمنظومة سيتضمن مجموعة من الأقمار الصناعية الخاصة التي من شأنها مراقبة الفضاء القريب من الأرض. ويتوقع أن يطلق أول قمر صناعي للمنظومة عام 2027.

المصدر: تاس