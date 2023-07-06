صاروخ النقل Ariane V يحمل إلى الفضاء قمرين صناعيين

أطلقت شركة Arianespace من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية صاروخ النقل الثقيل Ariane V وعلى متنه قمران صناعيان لفرنسا وألمانيا.

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وجرت عملية الإطلاق في الساعة 19 يوم 5 يوليو 2023 بالتوقيت المحلي (الساعة الواحدة يوم 6 يوليو بتوقيت موسكو). وقد انفصل القمران عن صاروخ النقل بعد مضي 33 دقيقة على إطلاقه.

القمر الفرنسي Syracuse 4B خاص للاتصالات العسكرية. أما القمر الألماني Heinrich Hertz فهو لإجراء اختبارات في المدار.

تجدر الإشارة إلى أن القمر الفرنسي Syracuse 4B هو من إنتاج شركة Airbus ومهمته توفير اتصالات مغلقة بين الطائرات العسكرية الفرنسية والمراكز الأرضية والسفن الحربية والغواصات. أما القمر الألماني Heinrich Hertz satellite فسوف يجري اختبار تقنية اتصالات جديدة لصالح الحكومة الألمانية.





المصدر: فيستي. رو+