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اختبارات الصاروخ الأوروبي Vega C باءت بالفشل

الفضاء

اختبارات الصاروخ الأوروبي Vega C باءت بالفشل
ESA
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أعلنت شركة Avio الإيطالية أن الاختبارات النارية الثابتة للصاروخ الأوروبي Vega C انتهت إلى الفشل.

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وتشير SpaceNews، إلى أنه بعد 40 ثانية من بدء اختبارات المحرك Zefiro 40 الذي يعمل بالوقود الصلب، حدثت حالة طارئة تسببت في انخفاض الضغط وتعطل الصاروخ.

ووفقا لـ SpaceNews استخدمت مواد أوروبية بدلا من الأوكرانية في عنق منفث المحرك Zefiro 40 .

وتخطط وكالة الفضاء الأوروبية لاستئناف إطلاق صواريخ من طراز Vega في شهر سبتمبر المقبل. بيد أن الصاروخ المحدث Vega C الذي تستخدم فيه محركات Zefiro 40  سيطلق على الأكثرفي عام 2024 المقبل.

ويذكر أن جوليو رانزو الرئيس التنفيذي لشركة Avio كان قد أعلن أن فشل إطلاق الصاروخ Vega C في شهر ديسمبر 2022 كان بسبب تحطم عنق منفث المحرك التي تنتجها شركة Yuzhnoye الأوكرانية.

المصدر: لينتا. رو

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