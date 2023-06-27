تدشين نصب تذكاري ليوري غاغارين في الجزائر

شهدت عاصمة الجزائر في 26 يونيو الجاري تدشين تمثال برونزي لرائد الفضاء الأول في العالم يوري غاغارين.

تم افتتاح التمثال على أرض وكالة الفضاء الجزائرية خلال احتفالية حضرها سفير روسيا في الجزائر، فاليريان فلاديميروفيتش شوفايف ووفد من مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، وبحضور رئيس المؤسسة، يوري بوريسوف.

RT

تم صنع التمثال النصفي البرونزي بواسطة النحات، أليكسي ليونيدوف، وتم تقديمه لوكالة الفضاء الجزائرية من قبل مؤسسة "حوار الثقافات- العالم المتحد" الروسية، وبدعم من السفارة الروسية في الجزائر.

RT

وأصبحت الجزائر الدولة الحادية والسبعين التي يتم إهداؤها تمثالا نصفيا لرائد الفضاء غاغارين من قبل مؤسسة "حوار الثقافات- العالم المتحد"، وذلك في إطار دعم مشروع تطوير العالاقات الودية بين الشعوب والدول.

RT

المصدر: RT