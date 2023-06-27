عالمة روسية: قد يكون في الفضاء نوع مختلف تماما من الحياة

يعتبر كتاب إروين شرودنجر الصادر في منتصف القرن الماضي بعنوان "ما هي الحياة من وجهة نظر الفيزياء" مفيدا جدا لفهم الحياة، وهذا ما علّقت عليه العالمة الروسية تاتيانا تشيرنيغوفسكايا.

ولكن في مكان ما من الكون قد يكون هناك نوع مختلف تماما من الحياة يعتمد على عناصر غير معروفة للبشرية، أعلنت ذلك الأستاذة تاتيانا تشيرنيغوفسكايا عالمة الأعصاب المعروفة ورئيسة معهد البحوث المعرفية في جامعة بطرسبرغ والعضو في أكاديمية التعليم الروسية في حديث أدلت به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وقالت: "نظرا لأن الكثيرين يبحثون الآن بنشاط عن حياة في الفضاء، فإن السؤال لا يزال قائما: هل تعرفون حتى ما هي الحياة؟"

وأوضحت تشيرنيغوفسكايا: "كيف تعرفون أن هذه هي الحياة؟ وربما يكون هناك نوع مختلف تماما من الحياة يقوم على سبيل المثال، ليس على عناصر معروفة لنا ، ولكن على نوع من حياة السيليكون، وهذا يمكن أن يحدث من وجهة نظر نظرية".

كما لم تستبعد الأستاذة انتهاء البشرية التي ستقضي على نفسها ، وقالت: "سيبقى فجأة الذكاء الاصطناعي أعلى شكل من أشكال الحياة على الأرض". وسيكون الكوكب مباركا، لأن الذكاء الاصطناعي لن يفسد كل شيء حوله، كما يفعل ذلك الإنسان اليوم ، فلن يكون هناك أحد ، لديه ما يكفي من الطاقة الشمسية - وإذا تطور فقط إلى مثل هذا المستوى الذي يهزمنا ، فلا شك في أنه سوف يكتشف كيفية التعامل مع الطاقة، حتى لا يستطيع أحد فصله عن الكهرباء".

ومضت قائلة:" تُخيفنا سرعة نمو الذكاء الاستناعي وتطوره الهائل. وابتدأ الأمر منذ اقل من العام في الحين الذي تتطور مثل هذه العمليات على مدى عقود ومئات وحتى آلاف من السنين، وهنا أيام فقط. وبمجرد أن يظهر يتضح بعد أسبوعين أنه تعلم عمل شيء، ثم شيء آخر والخطورة تكمن في إننا يمكن أن نفقد في يوم من الأيام السيطرة عليه وأنا اعترف بذلك".

المصدر: نوفوستي