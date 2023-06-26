"سبيس إكس" تعدل مركبتها المريخية وتحاول إطلاقها من جديد

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أنها تنوي إجراء محاولة أخرى لإطلاق مركبة Starship في رحلة إلى المدار.

وحول الموضوع قال المياردير الأمريكي ومؤسس الشركة، إيلون ماسك:" قد تعيد شركة SpaceX الأمريكية إطلاق النموذج الأولي للمركبة الفضائية فائقة الثقل Starship في غضون ستة أسابيع تقريبا".

وأضاف: "يتعين إجراء مئات التغييرات على تصميم المركبة الفضائية ومنصة الإطلاق في تكساس قبل إجراء محاولة ثانية لإطلاق المركبة، أعتقد أن التجربة الثانية ستكون أكثر نجاحا، ومن المحتمل أن تصل المركبة إلى ارتفاع أكبر من الارتفاع الذي وصلت إليه في المرة السابقة، هذا يعتمد مع تعاملنا مع مرحلة الفضل المرحلي.. المركبة سيتم تعديلها بشكل كبير لتجنب المشكلات التي حصلت في عملية الإطلاق السابقة".

وأشار ماسك إلى أن شركته ستقوم بإصلاح منصة الإطلاق في تكساس والتي تضررت من عملية الإطلاق السابقة لمركبة Starship، وستعززها بألف متر مكعّب من الخرسانة المسلحة العالية القوة.

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وكانت"سبيس إكس" قد نفذت محاولة لإطلاق نموذج لمركبة Starship في أول رحلة مدارية في 20 أبريل الماضي، لكن المحاولة باءت بالفشل، فبعد أن وصلت المركبة لارتفاع 38 كلم بدأت بالدوران بشكل غير منتظم وانفجرت بعد دقيقة ونصف من حدوث ذلك.

أعلنت "سبيس إكس" عن مشروع Starship لأول مرة خلال مؤتمر "أديلايد" الفضائي الذي عقد في أستراليا عام 2017، وكشف عن التصميم الأولي للمركبة عام 2018، ومن المفترض أن تعتمد "سبيس إكس" هذا النوع من المركبات الصاروخية في الرحلات الفضائية البعيدة المدى مثل الرحلات إلى المريخ والقمر.

المصدر: فيستي