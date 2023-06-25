"روس كوسموس" تستعد لتوقيع اتفاقية تعاون مع الدول الإفريقية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، عن نيتها توقيع اتفاقية تعاون مع الدول الإفريقية في يوليو، خلال المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي.

ونقلت "تاس" عن الشركة قولها: "يجب التوقيع على الاتفاقية بين الدول الإفريقية وروس كوسموس في منتدى سان بطرسبرغ القادم يومي 27 و28 يوليو".

يذكر أن وفدا روسيا برئاسة المدير العام لوكالة الفضاء الروسية، يوري بوريسوف، زار مصر في 25 يونيو، حيث أجرى محادثات مع رئيس وكالة الفضاء المصرية شريف صدقي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الجانب الروسي يطور علاقاته الجيدة والبناءة مع الدول الإفريقية.

المصدر: تاس