رصد توهجات شمسية قوية

أعلن خبراء قسم الهليوجوفيزياء بمعهد الجيوفيزياء التطبيقية بموسكو أنهم رصدوا يوم الاثنين 19 يونيو 2023 توهجين قويين في الشمس.

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وجاء في بيان المعهد: "رصد الخبراء في الساعة 6.37 بتوقيت موسكو صباح يوم 19 يونيو توهج M1.4 (S12E89) استمر 21 دقيقة، وفي الساعة 15.14 من نفس اليوم وقع توهج آخر M1.1 (S12E81) استمر 12 دقيقة، وصاحب هذه التوهجات اضطراب الاتصالاا اللاسلكية عالية التردد".

ووفقا لرصد الطقس الفضائي، فإن تأثير توهجات الأشعة الشمسية السينية في الأيونوسفير بحسب مقياس من خمسة مستويات حيث R5 شديد و R1 خفيف. والمستوى R1 هو السائد حاليا لذلك يلاحظ اضطراب الاتصالات اللاسلكية منخفضة التردد، ما يؤثر في تحديد مواقع السفن والطائرات.

ويذكر أنه في شهر أبريل 2023 رصد أقوى توهج على الشمس من فئة M1.7 / 2N مع قذف كتلة إكليلية باتجاه الأرض بسرعة 1100 كيلومتر في الثانية، إلى حدوث أقوى عاصفة مغناطيسية على الأرض.

المصدر: تاس