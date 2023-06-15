مسبار "ناسا" يرسل مشاهد للفجر والغروب على سطح المريخ

أرسل المسبار كيوريوسيتي التابع لوكالة "ناسا" مشاهد من المريخ تكشف درجات الألوان الرائعة للفجر والغروب على سطح المريخ.

وتم إنشاء المنظر الخلاب لوادي ماركر باند (Marker Band Valley) من خلال توحيد صورتين بانوراميتين للمنطقة التي التقطها مسبار كيوريوسيتي في 8 أبريل 2023 بكاميرات الملاحة بالأبيض والأسود قبل مغادرة الموقع.

A postcard from me to you. 💌



Bonus points if you show me a photo of it on your fridge. pic.twitter.com/2N0ikw6sBi — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) June 14, 2023

وتم التقاط إحدى الصور البانوراما في الساعة 9:20 صباحا بالتوقيت المحلي للمريخ، بينما تم التقاط الصورة الأخرى في الساعة 3:40 مساء بالوقت المحلي للكوكب الأحمر.

وتمثل الصورة آخر رؤية للروبوت للمنطقة وهو يتحرك لمواصلة مهمته المستمرة، حيث يجوب فوهة غيل التي يبلغ عرضها 96 ميلا (154 كم) بحثا عن آثار للجزيئات العضوية وغيرها من المؤشرات المحتملة على أن الحياة كان من الممكن أن تكون موجودة على سطح المريخ.

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وتُظهر الصورة التي تم إصدارها حديثا والتي تم تلوينها من الصورة الأصلية بالأبيض والأسود، ظروف الإضاءة المختلفة بشكل كبير في وادي ماركر باند، مع تباين المناظر الطبيعية في الصباح وبعد الظهر، الذي يكشف التفاصيل المعقدة للمشهد كما يراها مسبار كيوريوسيتي.

وتمت إضافة اللون في مرحلة ما بعد المعالجة بواسطة فريق في ناسا. ويشير الضوء الأزرق إلى الصباح، بينما يشير الضوء الأصفر إلى فترة الظهيرة. وهذه الصورة مشابهة لـ"بطاقة بريدية" أخرى التقطها مسبار كيوريوسيتي في نوفمبر 2021.

وابتكر دوغ إليسون، مهندس كيوريوسيتي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا، خطة كيوريوسيتي لالتقاط الصور البانورامية ومعالجة الصور لإنشاء "الفسيفساء الجديدة".

المصدر: سبيس