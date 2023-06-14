الإعلان عن موعد إطلاق آخر صاروخ Ariane 5 إلى الفضاء

أعلنت شركة Arianespace عن الموعد الذي سيتم فيه إطلاق آخر صاروخ من نوع Ariane 5 إلى الفضاء.

وحول الموضوع قال الرئيس التنفيذي للشركة: "سيتم إطلاق آخر صاروخ من صواريخ Ariane 5 إلى الفضاء في 16 يونيو الجاري، ومع هذه العملية ستكون مدة خدمة هذه الصواريخ قد انتهت".

وأضاف: "عملية الإطلاق المنشودة ستكون لحظة مثيرة لكل من عمل على تطوير هذه الصواريخ في فرنسا وفي أوروبا بشكل عام، ولكن ومع هذا يجب علينا الحفاظ على تركيزنا لأن كل عملية إطلاق لصاروخ فضائي هي اختبار جدّي".

وأشار رئيس الشركة إلى أن الصاروخ سيطلق إلى الفضاء من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية، وسيحمل إلى مدارات الأرض قمرا عسكريا فرنسيا للاتصالات وقمرا اختباريا ألمانياً.

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وكانت فرنسا قد بدأت بتطوير صواريخ Ariane منذ سبعينيات القرن الماضي، وأطلقت اول صاروخ من فئة Ariane 5 إلى الفضاء عام 199، ويمكن لهذه الفئة من الصواريخ نقل حمولات تزن 10.5 طن إلى مدارات أرضية منخفضة.

المصدر: تاس