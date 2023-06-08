بلومبرغ: أقمار صناعية أمريكية لمراقبة الأجهزة الروسية والصينية في المدار

أفادت بلومبرغ ، بأن القوات الفضائية الأمريكية ستطلق هذا الصيف مجموعة أقمار تجسس صناعية جديدة لتتبع المركبات الفضائية الروسية والصينية التي قد تهدد أمن المنشآت المدارية الأمريكية

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وذكرت الوكالة، الأربعاء، أنه تم إطلاق اسم Silent Barker على هذه المبادرة المشتركة بين القوات الفضائية الأمريكية ومديرية الاستخبارات الوطنية. وستسمح هذه المجموعة الجدية، بالتعرف على المخاطر التي تهدد المنظومات الفضائية الأمريكية باهظة الثمن والتحذير منها، وكذلك ستضمن إمكانية في الوقت المناسب البحث عن واكتشاف ومتابعة الأجهزة التي تشكل أي تهديد.

وقالت الوكالة: " لم يتم بعد تحديد العدد الدقيق للأقمار الصناعية في هذه المجموعة، ولكن تمت الملاحظة أنه سيتم نشر عدة أجهزة منها. وهي ستدور على مدار ارتفاعه حوالي 35.4 ألف كلم وبسرعة دوران الأرض. ومن المقرر إطلاقها بعد يوليو على متن مركبة الإطلاق Atlas V. وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد قبل 30 يوما من الإطلاق".

وتزعم القوات الفضائية الأمريكية بأن مجموعة Silent Barker، هي رد على جهود الصين وروسيا لتطوير أنظمة قادرة على تدمير أقمار صناعية أخرى في المدار، الأمر الذي يثير قلق الولايات المتحدة ".

المصدر: تاس