القمر الصناعي "Gonets" يسمح بمراقبة حالة المرافق الحيوية

يوفر الجيل الجديد من وسائل الإتصال الاتصالات الهاتفية في الأماكن النائية مثل القطب الشمالي، بالإضافة إلى البنية التحتية للإنترنت.

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وتشير وثائق شركة ريشيتنيوف إلى أن مجموعة أقمار Gonets-M1 الصناعية الروسية تسمح بجمع المعلومات عن حالة المرافق الحيوية وإرسالها إلى الأرض.

وجاء في الوثائق: "نخطط لتزويد المستهلكين بواسطة المجموعة المحدثة بخدمات مثل جمع وتخزين ونقل البيانات عن مراقبة المرافق الحيوية وكذلك بيانات عن مواقع مختلف المرافق بما فيها حركة الحمولات الخطرة والمرافق الصناعية ومحطات الأرصاد الجوية وغيرها".

وبالإضافة إلى ذلك ستوفر هذه المجموعة من الأقمار الصناعية التي من المتوقع أن تتكون من 28 قمرا الاتصالات الصوتية والرسائل النصية. يبلغ وزن القمر الصناعي الواحد من طراز Gonets-M1 750 كلغ وقدرته 3600 واط وارتفاع مداره حول الأرض 1500 كلم.

المصدر: تاس