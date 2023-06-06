روسيا ستطلق مسبار "لونا – 25" القمري في 11 أغسطس المقبل

أفاد موقع RocketTrip الإلكتروني السياحي الروسي بأن إطلاق محطة "لونا – 25" القمرية الأوتوماتيكية الروسية يخطط له في 11 أغسطس عام 2023.

وجاء على الموقع:" إن المحطة القمرية الروسية ستطلق يوم 11 أغسطس المقبل من مطار "فوستوتشني" الفضائي".

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أما مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية فأعادت إلى الأذهان أن المؤسسة سبق لها ان أعلنت عن خططها لإطلاق مسبار "لونا – 25" القمري في أغسطس عام 2023. وقالت إن محطة "لونا – 25" الأوتوماتيكية ستصبح أول جهاز فضائي في روسيا المعاصرة سيرسل إلى القمر. وأضافت أن الغاية من المشروع هي إرسال مسبار أوتوماتيكي لإجراء دراسات في منطقة القطب الجنوبي للقمر. ويخطط لأن يهبط المسبار بالقرب من حفرة "بوغوسلافسكي".

يذكر إن الخدمة الصحافية لـ"روس كوسموس" كانت قد أفادت في وقت سابق بأن إطلاق البعثة القمرية الروسية تم تأجيله من يوليو إلى أغسطس بغية ضمان أمان تحقيق المشروع.

جدير بالذكر أن برنامج غزو القمر الروسي ينقسم إلى ثلاث مراحل حتى عام 2040. وتشمل المرحلة الأولى (من عام 2021 إلى عام 2028) إرسال المحطات الأوتوماتيكية "لونا-25" و"لونا-26" و"لونا-27" و"لونا-28" إلى القمر بهدف تحديد محتوى ثرى القمر القطبي وخصائصه الفيزيائية الكيميائية، واختيار موقع واعد في منطقة القطب الجنوبي للقمر لإنشاء ميدان التجارب والقاعدة القمرية.

أما المرحلة الثانية (من عام 2028 إلى عام 2030)، فتنص على إرسال بعثات مأهولة إلى القمر دون الهبوط على سطحه. وقد بدأت مؤسسة "إينيرغيا" الروسية في تصميم مركبة مأهولة لهذا الغرض. وتشمل المرحلة الثالثة بعثات مأهولة إلى الموقع المحتمل لميدان التجارب وإقامة أول عناصر من بنيته التحتية، وأيضا عناصر لمرصد فلكي ومحطات لمراقبة الأرض.

المصدر: تاس