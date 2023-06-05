الكشف عن الوضع الفني لقمر Express-AM5 الروسي

كشفت هيئة "اتصالات الفضاء" الفيدرالية الروسية عن الوضع الفني لقمر Express-AM5 الموجود في الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة:"تم إيقاف عمل بعض معدات قمر Express-AM5 الروسي بعد تعرض منظومة التبريد فيه لمشكلة فنية، لكن القمر مستمر في تقديم خدماته".

وأضاف البيان :"في الثالث من يونيو الجاري، وفي تمام الساعة 04:30 بتوقيت موسكو حدثت مشكلة في منظومة التبريد الموجودة في قمر Express-AM5 الروسي الذي يعمل في مدارات الأرض، ما أدى إلى زيادة عتبة التشغيل الحراري للقمر، الخبراء في محطات التحكم الأرضية وبالتعاون مع مطوري القمر قرروا اتخاذ بعض التدابير لتجنب ارتفاع الحرارة في القمر، وأوقفوا بعض معدات الإرسال والاستقبال في القمر عن العمل ما أدى إلى ضعف في بعض الخدمات التي يوفرها للأرض".

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وأشار البيان إلى أن المستخدمين على الأرض مستمرون في تلقي الخدمات التلفزيونية وخدمات الاتصالات عبر القمر المذكور، وفي حال واجهوا أية مشكلات يمكنهم التبديل والاستفادة من خدمات قمر Express-AMU7 و Express AMU3 الروسيين.

أطلقت روسيا قمر Express-AM5 في 26 ديسمبر 2013، وبدأ القمر بتقديم خدماته في 22 أبريل 2014، ويعمل هذا القمر على تأمين خدمات البث التلفزيوني والإذاعي وخدمات الاتصال على الأرض.

المصدر: فيستي