"سبيس إكس" تطلق مركبة دراغون نحو المحطة الفضائية اليوم

أعلنت وكالة ناسا أن شركة "سبيس إكس" ستطلق مركبة الشحن Cargo Dragon نحو المحطة الفضائية الدولية اليوم الاثنين.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "بعد تأجيل العملية مرتين بسبب سوء الأحوال الجوية تقرر أن مركبة Cargo Dragon ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية يوم الاثنين 5 يونيو الجاري".

وأضاف البيان: "صاروخ Falcon 9 الذي سيحمل المركبة سينطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، الاثنين الساعة 11:47 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، (18:47 بتوقيت موسكو)، ومن المفترض أن تلتحم المركبة بالقسم الأمريكي من المحطة في 6 يونيو الجاري".

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وستحمل المركبة إلى المحطة 3 أطنان من الحمولة التي تشمل الأطعمة والمياه، ومعدات ومواد لازمة لإجراء عشرات التجارب العلمية.

كما ستحمل لوحي طاقة شمسيين من نوع iROSA لاستكمال تحديث نظام الطاقة في المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: إنترفاكس