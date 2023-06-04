رصدُ موتِ مستعرٍ إشعاعه أكبر بمليون مرة من إشعاع الشمس

أعلن في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن تلسكوب ART-XC المثبت في المرصد الفضائي Spektr-RG رصد انفجار السوبر نوفا (المستعر الأعظم ) SN 2023ixf .

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ويشير بيان المعهد إلى أن حياة هذا العملاق الأحمر الذي يقع على بعد 6.4 ميغا فرسخ فلكي عن الأرض، انتهت مساء يوم 18 مايو 2023. عندما رصد تلسكوب ART-XC إشعاعا قويا ساطعا من SN 2023ixf. وأن إشعاعه كان أشد من إشعاع الشمس بمليون مرة.

ويضيف البيان، لقد أصبحت ذروة سطوع هذا المستعر الأعظم الآن في الماضي، ولكنه يستمر في سطوعه في الأشعة السينية. لذلك سيستمر تلسكوب ART-XC بمراقبته.

المصدر: فيستي. رو