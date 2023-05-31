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إسبانيا تؤجل الإطلاق الأول لصاروخها الفضائي المحلي الصنع

الفضاء

إسبانيا تؤجل الإطلاق الأول لصاروخها الفضائي المحلي الصنع
youtube/PLD SPACE
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أعلنت شركة "PLD Space" أنها قررت تأجيل عملية الإطلاق الأولى لصاروخ Miura 1 الإسباني الجديد، والتي كانت مقررة اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "قررت PLD Space تأجيل عملية الإطلاق الأولى لصاروخ Miura 1 التي كانت مقررة يوم الأربعاء 31 مايو الجاري، وذلك بسبب الظروف الجوية السيئة".

وأضاف البيان: "لقد قررنا تأجيل عملية الإطلاق الأولى للصاروخ بسبب الرياح القوية في منطقة الإطلاق، لا توجد معلومات حاليا حول الموعد الذي ستعاود فيه PLD Space محاولة الإطلاق".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصاروخ وخلال عملية الإطلاق الأولى له من المفترض أن يحلق في الجو لمدة 1 دقائق، ويصل إلى ارتفاع 80 كلم، وبعدها يفقد سرعته بسبب الجاذبية، ليعود محمولا بالمظلات ويهبط في المحيط الأطلسي.

والغرض من عملية إطلاق صاروخ Miura 1 هو جمع أكبر قدر من المعلومات حول حالة الهيكل والتقنيات عند استعمالها بشكل فعلي، لاستخدام هذه البيانات في تطوير صواريخ Miura 5 المتعددة الاستخدامات التي تسعى إسبانيا إلى تطويرها.

المصدر: تاس

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