رائدا الفضاء السعوديان برناوي والقرني يتحدثان عن "الحرارة" وممارسة التمارين في ظل انعدام الجاذبية

أجاب رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي، عن تساؤلات الطلاب في المملكة، بخصوص كيفية التمرين في محطة الفضاء الدولية، ودرجة الحرارة داخلها وخارجها.

وردت رائدة الفضاء ريانة برناوي على كيفية التمرين في محطة الفضاء الدولة قائلة: "نستخدم 3 أجهزة، وهي الدراجة والسير وجهاز المقاومة، مشيرة إلى أن رواد الفضاء يستخدمون هذه الأجهزة للحفاظ على عضلاتهم خاصة في ظل عملهم لفترات طويلة"، بالإضافة إلى بعض الأربطة التي تساعد في التمرين.

وكشف علي القرني في إجابته، عن درجة الحرارة داخل المحطة وخارجها قائلا: "درجة الحرارة داخل محطة الفضاء 22 درجة مئوية ونستطيع التحكم فيها ما بين 18 إلى 26 درجة مئوية".

فيديو | الطالب إبراهيم الناصر يسأل رائدي الفضاء "كيف تتمرنان في الفضاء؟"



رائدة الفضاء #ريانة_برناوي: 3 أجهزة يستخدمونها رواد الفضاء للتمارين #نحو_الفضاء#الإخباريةpic.twitter.com/5xbhfNeH8Q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2023

وأردف: "أما بالنسبة لخارج محطة الفضاء الدولية فهذا يعتمد على ما إذا كانت المحطة في وهج الشمس أو في ظل الأرض، فإذا كانت مواجهة للشمس ستصل درجة الحرارة إلى أكثر من 120 مئوية، وإذا كانت في ظل الأرض ستصل درجة الحرارة إلى ناقص 157 درجة مئوية".

فيديو | الطالب أحمد الحميري من تعليم شرورة يسأل رائدي الفضاء "ماهي درجة الحرارة داخل وخارج محطة الفضاء؟"



رائد الفضاء #علي_القرني: درجة الحرارة داخل محطة الفضاء 22 درجة مئوية ونستطيع التحكم فيها #نحو_الفضاء#الإخباريةpic.twitter.com/SWen006aGb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2023

جدير بالذكر أن رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، ورائدة الفضاء السابقة في ناسا بيجي ويتسون، والمستثمر والطيار جون شوفنر، ورائد الفضاء السعودي علي القرني في المركبة الفضائية Crew Dragon انطلقوا من فلوريدا في 21 مايو الحالي عبر صاروخ SpaceX Falcon 9 إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب علمية.

المصدر: "الإخبارية"