الصين تخطط لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر

أعلنت هيئة رحلات الفضاء المأهولة في الصين عن عزمها إرسال رواد فضاء إلى سطح القمر.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة: "تخطط الصين لإرسال رائد فضاء إلى القمر ليهبط على سطحه قبل عام 2030".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مهمة استكشاف القمر المستقبلية الصينية تتضمن إرسال رائد فضاء ليهبط على سطح القمر، وبنفس الوقت سيتولى رائدان آخران مهمة تشغيل مركبة استكشافية ستقوم بدراسة سطح القمر.

وسيكون بإمكان رائد الفضاء الصيني استعمال المركبة الاستكشافية المذكورة للتنقل على سطح القمر أيضا، وستقوم المركبة بتحديد موقعها باستمرار وإرسال البيانات إلى المحطات الأرضية.

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وكان مجلس الدولة في الصين قد وافق في يناير 2004 على برنامج وطني لاستكشاف القمر، وعام 2019 حققت الصين نجاحا بوصول أول مركبة فضائية تابعة لها إلى الجانب المظلم من القمر، وفي نوفمبر 2020 أطلقت الصين مركبة Chang'e-5 إلى القمر تمكنت من جمع 2 كلغ تقريبا من تربته وعادت إلى الأرض محملة بالعينات بعد مضي حوالي 23 يوما على إطلاقها.

وتعمل الصين حاليا على مشروع لإرسال مركبة Chang'e-6 إلى الجانب المظلم من القمر لجمع عينات من التربة هناك ودراسة الشوائب الدقيقة والمواد الموجودة فيها.

المصدر: فيستي